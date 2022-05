Paysandu vence o Manaus por 2 a 0 e tira o Remo do G8 da Terceirona

O Papão da Curuzu venceu a equipe do Manaus por 2 a 0, no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ, na noite desta segunda-feira, 30, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o caldeirão da Curuzu, em Belém, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo, que teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato, começou às 20h.

Com a vitória importante e elegante, o Paysandu está a poucos passos do G4 da competição e ainda empurra o seu maior adversário, o Clube do Remo, do G8, com queda de uma posição.

O jogo desta noite teve um primeiro tempo pouco movimentado, mas o Papão cresceu na fase complementar com gols de Danrlei, de pênalti, e de José Aldo. É a segunda partida seguida que o “Robozão” marca para o Bicola. Agora, o Papão está na 4ª colocação da Série C. O Bicola está com 15 pontos, em oito partidas disputadas e criou “gordura” dentro do G8. O Paysandu tem três pontos à frente do Ypiranga-RS, primeiro time fora da zona de classificação à próxima fase. Além disso, a vitória bicolor fez com que o Remo perdesse uma posição na tabela, caindo da 5ª para a 6ª colocação.O Papão volta ao gramado pela Série C no próximo domingo, 5, às 19h, contra o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas, pela nona rodada do Brasileiro.

O JOGO

Dentro de casa, com mando de campo, o Bicola começou atacando o Manaus. O objetivo bicolor era tomar a bola ainda no campo de ataque e partir para o primeiro gol logo no início. A estratégia chegou a ter chances de mais perigo, com Serginho, duas vezes, mas ambas as finalizações não deram certo.Passando o tempo, o bicolores começaram a sentir o desgaste em razão da intensidade. Assim, equipe desceu a marcação e, junto com isso, viu o Manaus ganhar disputas individuais no meio de campo.

A equipe amazonense engatava contra-ataques que até chegavam à área adversária, mas também não davam certo na finalização.Apesar dessa situação, o Papão ficava mais com a bola, mas não conseguia produzir. A equipe bicolor rodava a bola de um lado para outro do campo, mas não conseguia furar a retranca baré, já que as chances do gol acabavam perdidas.

FASE FINAL

Depois do intervalo, o Paysandu retorna com outra face. Sai o volante Wesley, substituto do suspenso Mikael, e entra João Vieira. A mudança faz com que José Aldo e Gabriel Davis, outros meias da equipe, sejam liberados para o ataque e ajudem na produção ofensiva. Deste modo, os primeiros minutos foram de mais volume bicolor e, logo, Robinho acerta a trave em chute cruzado. Na sequência, Gabriel Davis arrisca com perigo de fora da área.Contudo, o jogo para o Papão só iria mudar aos 14 minutos, com a entrada de Danrlei.

O centroavante bicolor entrou em campo, viu o lateral Weriton, do Manaus, meter a mão na bola dentro da área. Arbitragem marcou pênalti, que o próprio Danrlei mandou a gol, fazendo a festa da torcida que lotava o estádio da Curuzu.Ao abrir o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ, o Paysandu passou a mandar no jogo e administrar a vantagem.

O Bicola até teve outra chance clara de gol, com Marcelinho aos 34, mas foi um chute cruzado de José Aldo que deu números finais a partida aos 42. Resultado final: 2 a 0 Paysandu.

Ficha técnica:Campeonato Brasileiro da Série C8ª RodadaPaysandu x ManausData: 30/05/2022 (segunda-feira)Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a CuruzuHora: 20hPaysanduThiago Coelho; Igor Carvalho (Leandro Silva), Genílson, Lucas Costa, Patrick Brey; Wesley (João Vieira), José Aldo, Gabriel Davis; Serginho (Marcelinho), Robinho (Marcelo Toscano) e Pipico (Danrlei)Técnico: Márcio FernandesManausMatheus Inácio; Weriton, Claudinho, Paulo Sérgio (Renanzinho), Rayne; Renan Luís, Felipe Baiano (Denoni), Gilson, Luiz Felipe (Alvinho); Neto Costa e Ibiapino (Silvano)Técnico: Evaristo Piza.Arbitragem:Rafael Carlos Salgueiro Lima-ALAssistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque-AL e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA)Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes-PA

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu