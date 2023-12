Paysandu vence regata e conquista pentacampeonato paraense de remo

O Paysandu, confirmou o favoritismo e venceu a segunda regata do campeonato paraense de remo, com isso conquistou o pentacampeonato da modalidade. A

A regata aconteceu na manhã de ontem, sábado, 09, na Estação das Docas, com um público razoável.

O Paysandu mantém, desde de 2019, superioridade técnica na Baía de Guajará, ganhando todas regatas do campeonato.

A hegemonia bicolor esteve ameaçada com a súbita reação do Clube do Remo, mas o Papão venceu as duas provas finais, configurando quatro primeiros lugares contra três do rival e também três da Associação Guajará.

Apesar das ondas na Baía de Guajará, no entanto, não houve algum contratempo que permitisse a paralisação das provas.

A segunda regata contou com dez provas, cada uma disputada no percurso de mil metros. O Paysandu remou em todas. O Clube do Remo participou de oito provas. Associação Guajará em sete. Veja os resultados de cada uma:

Quatro Com Masculino Junior A

1º – Associação Guajará

2º – Clube do Remo

3º- Paysandu

Double-Skiff Masculino Sênior

1º – Paysandu

2º – Clube do Remo

Oito Gigante Misto Master

1º- Associação Guajará

2º – Paysandu

3°- Clube do Remo

Single-Skiff Masculino Junior B

1º – Clube do Remo

2º – Paysandu

3º – Associação Guajará

Four-Skiff Masculino Junior A

1º- Associação Guajará

2º- Paysandu

3º- Clube do Remo

Quatro Com Masculino Principiante

1º- Clube do Remo

2º- Paysandu

3º- Associação Guajará

Double-Skiff Feminino Master C

1º – Paysandu

2º- Associação Guajará

3º- Clube do Remo

Dois Sem Masculino Junior B

1º- Clube do Remo

2º- Paysandu

Four-Skiff masculino Master E

1º- Paysandu

2º- Associação Guajará

Oito Gigante Feminino Sênior

1º – Paysandu

FATOS

O Paysandu fez jus ao título de campeão paraense de remo. Melhor equipe, melhor preparo técnico, o bicolor correspondeu todas expectativas da diretoria que procura fazer o que é certo e benéfico para os atletas.

De acordo com Afonso Sarmanho, supervisor técnico do Paysandu, o trabalho foi concluído com a conquista do campeonato. O Paysandu trabalhou bem, se preparou para vencer o campeonato. Felizmente tudo deu certo e estamos festejando mais um título. Vamos continuar com o trabalho visando a temporada de 2024. Vamos ter muitas novidades no próximo ano”, explicou.

Fábio Guedes Salgado, 51, presidente da Federação de Remo, acredita que em 2024 o esporte de remo dê uma boa guinada e volte a ser popular como na década de 1980/1990. “Tivemos neste ano apenas duas regatas. Vários fatores contribuíram para isso acontecer, porém, estamos planejando ações que em 2024 mudarão o perfil da modalidade”, avaliou.

Cláudio Gonçalves, diretor náutico do Clube do Remo, permanece no cargo por nomeação do novo presidente Antônio Carlos Teixeira [Tonhão]. “O Clube do Remo está seguindo na sua reestruturação. Já estamos competindo em mais oito provas e com muitos remadores jovens, alguns já vencendo. A situação é animadora para o ano que vem. Temos a promessa de apoio do presidente Tonhão [Antônio Carlos Teixeira]. Estamos otimistas, pois nesta regata vencemos três provas é um sinal de que coisas boas estão por vir para a nossa modalidade”, avaliou. Imagens: Braz Chucre/Ronabar