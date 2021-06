Paysandu vende quase 30 mil camisas e arrecada mais de R$ 1 milhão com nova coleção

A coleção “Constelação”, que traz os uniformes do Paysandu para a temporada 2021, tem tido uma grande aceitação do torcedor bicolor, de acordo com Emmanuel Athayde, diretor da Lobo, marca própria do clube. Em entrevista exclusiva à reportagem do , ele falou do sucesso das duas camisas principais, que fazem uma homenagem aos títulos da Série B do Brasileiro de 1991 e 2001.

– O torcedor do Paysandu, de uma forma geral, tem orgulho da marca Lobo e desde o lançamento da primeira camisa apoia e consome os produtos desenvolvidos. Com a coleção deste ano não foi diferente, sobretudo porque foi feita em cima do desejo do torcedor de ver novamente ao lado do mais vitorioso escudo do Norte as estrelas que nenhum outro time possui em nossa região. A partir dessa demanda da Fiel, a Lobo criou a coleção inspirada na história de cada título importante do clube, recolocando as estrelas, uma a uma, nos mantos bicolores.

Segundo Emmanuel Athayde, o Paysandu vendeu, até aqui, quase 30 mil camisas da nova coleção, com lucro de R$ 1 milhão. O material com maior aceitação é o listrado, que lembra o usado na Série B de 2001, entretanto, o diretor afirma que a camisa 2, uma alusão à conquista de 1991, foi a melhor de segundo uniforme desde que a Lobo foi fundada, em 2016.

– Foram cerca de 16 mil camisas listradas, que homenageiam o título de campeão brasileiro de 2001 e cerca de 12 mil camisas que homenageiam o título de campeão brasileiro de 1991. Apenas neste primeiro semestre, a Lobo já gerou mais de 1 milhão de reais em royalties ao clube, números sempre amplamente divulgados no Portal da Transparência, destacando que são valores líquidos, visto que não cabe mais ao Paysandu toda sorte de despesas decorrentes da complexa operação de cada loja.

Camisa número 2 também teve uma grande aceitação da torcida bicolor — Foto: Divulgação

Ethayde enfatizou que os valores da venda dos produtos da Lobo tem sido uma das principais fontes de arrecadação do Paysandu no período de pandemia, onde o clube convive com dificuldades financeiras, principalmente, em razão da ausência de público nos jogos.

– A Lobo tem sido um dos principais alicerces financeiros do clube. E vamos além, no modelo de negócio atual, onde o clube recebe royalties e não é responsável por todos os custos e despesas decorrentes do investimento e da operação das lojas, a marca assegurou resultado financeiro ao invés de grandes perdas em momento complicadíssimo que o mercado como um todo passou, e ainda passa, decorrente da pandemia, onde lojas ficaram fechadas por vários meses e o varejo em geral, bem como toda a cadeia produtiva, oscilou de uma forma que o mundo nunca viu.

Emmanuel Athayde adiantou ao ge Pará que o Papão prepara o lançamento de uma terceira camisa inspirada na principal conquista da equipe Alviceleste na sua história, a Copa dos Campeões de 2002.

– O ápice da coleção Constelação será com o lançamento do terceiro uniforme, programado para ocorrer já entre julho e agosto deste ano, que irá homenagear a estrela maior, a conquista que fez do Paysandu o Campeão dos Campeões, título alcançado apenas por outros grandes clubes, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo etc.

Fonte: Ge Pará