Paysandu X Altos-PI se enfrentam hoje pelo campeonato da série C acompanhe detalhes

O Paysandu vai jogar na tarde de hoje (18) pela 170 rodada da série C, valendo vaga no G-4 do grupo A, na qual vai enfrentar o Associação Atlética De Altos, no estádio Abertão, em Teresina(PI) as 17h da tarde.

E para acompanhar esse importantíssimo jogo acesse os nossos canais e fique por dentro do que está acontecendo pela transmissão ao vivo com os atletas em campo, com a narração esportiva de Frank Souza e comentários dos lances, por Gabriel Freitas.

Foto: Divulgação