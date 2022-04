Neste domingo (17) o Paysandu entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro para o seu primeiro jogo pela Série C, onde encara o Atlético-CE as 19h, na Arena Verde, na cidade de Paragominas, região sudeste do Estado.

O clube do Paysandu finalizou sua preparação na manhã de ontem (16) no Estádio da Curuzu. Sobre o elenco, alguns atletas não poderão comparecer nessa estreia de logo mais, pois o meio Ricardinho teve que que realizar um procedimento cirúrgico no tendão no tornozelo esquerdo e deve ficar de quatro a seis meses em tratamento.

Outro atleta que também será operado é o volante Bileu, na qual sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito. O atleta deve se recuperar dentro de oito a nove meses.

O zagueiro Marcão apresentou infecção intestinal e está fora da estreia. O lateral-esquerdo João Paulo, que se recupera de fratura no dedo esquerdo; o volante Yure e o meia Serginho, com incomodo na coxa esquerda, e o atacante Danrlei, que segue em tratamento de lesão na coxa direita também não estarão na partida deste domingo.

A lista de relacionados ficou assim:

Goleiros: Elias Curzel, Gabriel Bernard e Thiago Coelho;

Zagueiros: Bruno Leonardo, Douglas, Genílson e Lucas Costa;

Laterais: Igor Carvalho, Patrick Brey e Polegar;

Volantes: Christian, Éric, Mikael e Wesley;

Meias: José Aldo e Júlio Cezar;

Atacantes: Alessandro Vinícius, Dioguinho, Henan, Marcelo Toscano e Robinho.

Para o Atlético Cearense chegar nesta competição depois de uma jornada difícil, é algo de suma importância para a história do clube. Nos últimos anos o clube se fez notável por boas campanhas nas competições estaduais e nacionais. Após romper grandes problemas com salários atrasados da equipe e dificuldades para manter a logística dos jogos, mas o acesso foi conquistado. O elenco traz algumas novidades, mas ainda assim o time titular deve ser o mesmo da estreia na Série C.

Saiba a lista dos relacionáveis:

Dionanton; Higor, Lucas Straub, Lucas Barreto e Zé Carlos; Franklin, Hércules e Diego Padilha; Marcelinho, Ewerton Potiguar e Luís Soares.

O jogo deste domingo (17) será transmitido pela Super Marajoara AM1130 com narração de Carlos Magno, comentarios de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e Plantão Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira