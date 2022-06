As cores do amor podem até ser vermelho, mas as cores de um amor que nunca acaba também podem ser azul e branco, ou preto, branco e vermelho, e entrando no clima do dias dos namorados, hoje (12) o Paysandu e o Botafogo -PB disputam a 10º rodada da Série C do Brasileiro.

O foco da disputa deste domingo (12) é de olho nas posições mais privilegiadas dentro do G8 do campeonato. O Paysandu é o vice-líder da Série C, até agora foram 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com um total de 18 gols e sofridos apenas 8.

Já o Botafogo, mais conhecido como Belo, ocupa a 4º posição no campeonato, com um total de 17 pontos. O último confronto entre as equipes foi no ano passado em João Pessoa, o Botafogo não decepcionou a torcida obtendo o resultado de 1 a 0 contra o Paysandu.

A partida de logo mais será ás 19h, no Estádio da Curuzu, e contará com transmissão ao vivo pelo canal da A Província do Pará e também pela Rádio Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira