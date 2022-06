Na noite deste domingo (26) Paysandu e Brasil de Pelotas se enfrentam pela 12ª rodada da Série C do Brasileiro. A competição vai rolar no gramado do Estádio da Curuzu ás 19h, e terá a transmissão ao vivo pelo canal de A Província do Pará e a equipe da Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

A equipe do Paysandu está em uma ótima fase, até agora a equipe não deixou a torcida bicolor na mão, pois em todas as partidas que aconteceu dentro de casa, em Belém, o time acabou levando a vitória. Para a partida de hoje, o lobo vai tentar fazer de tudo para recuperar seu posto na tabela, já que no último jogo contra o Aparecidense, a equipe perdeu por 1 a 0 e isso fez com que os bicolores deixassem a liderança na tabela.

Já o seu adversário, o Brasil de Pelotas, está na zona de rebaixamento, em sua última apresentação contra o Ferroviário a equipe se saiu bem, com um placar de 3 a 1, isso faz com que a equipe chegue no campo cheio de esperança para manter um resultado positivo na competição.

Agora prepare sua torcida e acompanhe os lances da rodada dessa noite, acessando nossos canais de comunicação.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira