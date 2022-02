PAYSANDU x CAETÉ | Parazão | 09-02-2022

Hoje (9) tem futebol e quem entra em campo é o Paysandu e Caeté, o duelo será pela 4ª rodada do Campeonato Paraense, no Estádio da Curuzu, a partir das 20h.

Liderando o grupo A com seis pontos, o Paysandu vem atuando em campo com 100% de aproveitamento. No último duelo contra a Tuna Luso o Paysandu derrotou seu adversário por 3 a 0.

Já o Caeté, não teve uma boa estreia, o time começou o campeonato perdendo para o Itupiranga por 4 a 1, mas nos últimos dois jogos conseguiu se recuperar. Clube está na segunda posição no Grupo C.

Você pode acompanhar a transmissão ao vivo nos seguintes link:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira