Na noite deste sábado (9) o Paysandu recebe o Confiança para a 14ª rodada da primeira fase da Série C do Brasileiro, a partir das 19h, no Estádio da Curuzu, o jogo terá transmissão ao vivo pelo canal de A Provincia do Pará, e com a equipe da Rádio Super Marajoara Am 1130, ao comando de Frank Souza na narração, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Já faz três jogos que o time do Paysandu não sente o gosto da vitória na rodada da série C. até agora foram uma derrota e dois empates, mas ainda assim o papão da curuzu continua bem na tabela de pontos, pois é o vice líder na competição com 23 pontos. O objetivo desta noite é vencer dentro de casa.

Já o seu adversário, o Confiança, vem de dois jogos sem perder, e com a vitória em cima de seu último adversário na rodada passada, o Volta Redonda, foi o suspiro que o time estava precisando, pois com isso, a equipe saiu do Z-4 depois de10 rodadas seguidas. A atualmente o time ocupa a 16ª colocação.

Agora prepare sua torcida e acompanhe os lances da rodada da noite deste sábado (9), acessando nossos canais de comunicação.

Foto: Divulgação Jornalista: Marina Moreira