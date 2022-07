Na noite desta segunda-feira (25) Paysandu recebe o Figueirense no Estádio da Curuzu, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida começa às 18h ( horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube de A Província do Pará e com a equipe da Radio Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Invicto como mandante, o Paysandu pretende manter os bons resultados em casa. Na sua última atuação, os bicolores perderam de 1 a 0 para o Vitoria, isso fez com que a equipe deixasse de ser o vice líder, caindo uma posição. Atualmente a equipe está na terceira colocação com um total de 26 pontos. Só um bom resultado na noite de hoje, pode classificar o Lobo, caso ele perca, o clube desce para a quinta posição.

Seu adversário, o Figueirense, vem de duas vitorias seguidas e retornou ao G-8. E para garantir uma vaga na próxima fase o objetivo é manter os bons resultados e vencer na casa do adversário. Atualmente a equipe está na sexta posição com 25 pontos na tabela do campeonato.

Agora é espertar a bola rolar e torcer para o seu time, assentindo ao vivo em nossos canais de comunicação.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira