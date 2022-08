Neste sábado, dia 13, acontece o encerramento da 1ª fase da Série C, 19ª rodada. Na Curuzu, o Papão já está classificado e busca a liderança da competição. O Floresta ainda está na luta contra o rebaixamento, apenas um ponto separa o Verdão da Ilha do Z-4. ⚽ Do outro lado, no Estádio Santa Cruz, o Leão precisa da vitória contra o adversário paulista para ter boas chances de avançar de fase no Brasileirão Série C

AO VIVO: