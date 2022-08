Neste sábado (13) véspera do dia dos pais, o Paysandu recebe o Floresta no Estádio da Curuzu, pela 19ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida será as 17h e terá a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube de A Província do Pará e pela rádio Super Marajoara AM1130.

O papão já está classificado para o quadrangular, o objetivo é conquistar a liderança na competição. Para isso terá que vencer hoje para assumir o posto na qual o Mirassol está, para assim terminar a primeira fase como líder da tabela. O papão é o segundo colocado com 33 pontos, apesar da mesma pontuação que o Mirrasol, o papão tem uma vitória a menos, por isso precisa vencer hoje.

Já para o seu adversário a situação é bem complicada, o time luta para não sofrer o rebaixamento, a equipe tem 1 ponto que o separa do tenebroso Z-4. A equipe atualmente está com 20 pontos e está na 16ª posição. Precisa vencer para não depender de nheum resultado dos outros jogos.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira