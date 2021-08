PAYSANDU X FLORESTA | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C | 28.08.2021

Paysandu e Floresta medem forças a partir das 19h deste sábado, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. Enquanto o Papão quer se manter no G-4, o Verdão procura a vitória para se aproximar da zona de classificação à próxima fase da competição, valendo o acesso.