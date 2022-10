Neste sábado (29) o Paysandu recebe o Humaitá-AC pelas oitavas de final da Copa Verde. A partida acontece no estádio da Curuzu, em Belém, ás 20h (de Brasília), e vale vaga nas quartas de final. O Jogo terá transmissão ao vivo pelo canal no Youtube de A Província do Pará, e também com a equipe dos titulares do esporte da Rádio Super Marajoara AM 1130.

Nesta fase do jogo é disputada partida única. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Os bicolores farão sua estreia na competição, a expectativa é grande para fazer uma participação positiva, já que a equipe não conseguiu alcançar um dos seus principais objetivos na temporada. O Paysandu pretende alcançar o seu terceiro título na competição para fivcar isolado como o maior campeão do torneio.

Já o seu adversário, o Humaitá-AC vem de uma vitória contra o Náutico-RR por 3 a 0, o resultado contribui para sua participação na competição da Copa Verde. A equipe embarcou para a capital paraense na madrugada de ontem (28), para essa partida, foram relacionados 19 jogadores.

Foto: A Província do Pará