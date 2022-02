PAYSANDU x ITUPIRANGA | Parazão | 16-02-2022

Daqui a pouco a bola vai rolar no Estádio Banpará da Curuzu, o duelo vai ser entre o Paysandu e Itupiranga a partir das 20h desta quarta-feira (16), a partida é válida pela 6⁰ rodada do Campeonato Paraense de Futebol.

A transmissão será ao vivo pelo nossos canais de comunicação com narração de Carlos Magno e Comentários de Pio Netto.

A equipe do Paysandu vem de um empate de zero a zero com o Tapajós, ainda assim os bicolores vem ocupando a liderança do Grupo A com 10 pontos.

Já o time do Itupiranga entra em campo de olho por uma vaga nas quartas de finais pelo Grupo B, a equipe ocupa a terceira colocação com 6 pontos.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira