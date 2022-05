PAYSANDU X MANAUS | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C | 30.05.2022

A equipe do Paysandu e Manaus se enfrentam nesta segunda-feira (30) pelo fechamento da oitava rodada da série C. A partida será no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém, às 20h.

Se o Lobo vencer está rodada, ele avança na tabela, atualmente o time está no G8 da competição. O último treino da equipe foi realizado na manhã de ontem (29). Para hoje, 23 jogadores foram convocados para este duelo.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará e também pela Rádio Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira