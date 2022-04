Hoje (6) é dia da final do Parazão 2022, e o duelo de logo mais será entre Paysandu e o Clube do Remo. O famoso clássico paraense Re x Pa, será no Estádio Banpará Curuzu ás 20h.

No ultimo duelo entre as equipes, o Remo venceu por 3 a 0 o Paysandu, sendo assim, a equipe abre vantagens em cima de seu rival, podendo perder por até dois gols de diferença a equipe do Leão fica com o título da competição.

Para o time do Paysandu o duelo de hoje pode ser mais difícil, já que o papão precisa reverter a última derrota por 3 a 0, e tentar conquistar o 50° título estadual da história do clube. Mesmo estando em desvantagem, a equipe pretende entrar em campo com pensamento positivo.

“Nós podemos e vamos conseguir. Temos isso em mente, estamos trabalhando com isso. Lógico que sabemos que é muito difícil. Precisamos de um gol e, através dele, inflamar o nosso torcedor, a confiança da equipe aumentar dentro de campo e aflorar ainda mais a qualidade de cada jogador para conseguir os gols que precisamos” disse o meia Ricardinho.

O que resta para as equipes é entrar em campo e dá o melhor nessa final do Parazão que terá transmissão ao vivo pela equipe da Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão Carlos Alberto.

Acesse o clássico em:

YouTube.com/supermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira