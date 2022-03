Quarta-feira (23) é dia de futebol, e quem entra em campo é o Paysandu e Tapajós em mais um duelo pelo Campeonato Paraense de 2022, a partida de logo mais, será pelo jogo de volta das quartas de final, no Estádio da Curuzu as 20h.

No primeiro confronto entre as equipes, o Papão venceu de 4 a 3 e agora joga com a vantagem do empate. Já o Tapajós precisa vencer de dois ou mais gols de diferença para poder seguir em frente para a semifinal, caso a equipe vença por apenas um gol, independentemente de como esteja o placar a decisão vai ser por meio de pênaltis.

O time que conseguir vencer a partida desta quarta-feira (23) vai enfrentar o Águia na semifinal. O jogo terá transmissão ao vivo pela equipe da Super Marajoara 1130, com Narração de Carlos Magno, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Acesse:

YouTube.com/supermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira