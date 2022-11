Nesta terça-feira (1) o Paysandu recebe na Curuzu o Tocantinópolis nas quartas de final da Copa Verde 2022. A partida ocorre ás 21h30 no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de A Província do Pará e com a equipe da Rádio Super Marajoara AM 1130.

O jogo de logo mais, será decidido em partida única. Caso haja empate no tempo normal, a vaga para a semifinal será decidida nas cobranças de pênaltis.

No último jogo pela Copa Verde, o Paysandu venceu o Humaitá-AC, em vitória por 3 a 0, jogando na Curuzu. Para hoje, é esperado a maior torcida bicolor para o confronto contra o time tocantinense. Os bicolores estão em busca do trio do torneio regional, se tornando o maior vencedor.

Já o seu adversário, o Tocantinópolis, vem de uma vitória contra o Real Ariquemes-RO por 4 a 0. O time conta com oito reforços e doze saídas, com um elenco mexido, agora é se reajustar para conseguir vencer as equipe paraense.

Foto: A Província do Pará