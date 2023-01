PAYSANDU X TUNA LUSO | AMISTOSO | 29.01.2023

Na manhã deste domingo (29) Paysandu e Tuna Luso vão se enfrentar pelo jogo amistoso no Estádio da Curuzu, a partida será transmitida pela equipe dos titulares do esporte da rádio Super Marajoara AM 1130 e pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

Enquanto não foi definido o início do Campeonato Paraense, as equipes seguem disputando os amistosos. Os bicolores participarão de seu segundo amistoso, no ultimo duelo contra o São Francisco-PA a equipe venceu por 1 a 0.

Já o seu adversário Tuna Luso não está indo tão bem nos amistosos, dentre os dois jogos já disputado, ambos a equipe perdeu. O primeiro foi contra o Tesla no placar de 4 a 2, e depois de 2 a 1 para o Badalados, equipe amadora de Ananindeua.

Foto: Divulgação

Jornalista:Marina Moreira