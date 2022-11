Paysandu e Vila Nova se enfrentam na tarde deste feriado de terça-feira (15) pelo jogo de ida da final da Copa Verde. A disputa será no estádio da Curuzu, em Belém, a partir das 18h30. E você confere todos os detalhes desta partida, ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará, e com a equipe dos titulares do esporte da Rádio Super Marajoara AM 1130.

Os bicolores pretendem levar pra casa a taça pela terceira vez, se vencer o regional, o Papão leva o título como maior vencedor da competição. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (19), no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

Por outro lado, o seu adversário Vila Nova, pretende também dar todo o gás na competição e conquistar o torneio regional para levantar a taça pela primeira vez. O time goiano enfrentou vários tropeços no primeiro turno da Série B, e garantiu permanência na segunda divisão.

Foto: A Província do Pará

Jornalista: Marina Moreira