PAYSANDU X VITÓRIA | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 24.09.2022

Neste sábado (24) o Paysandu recebe o Vitória para a última rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 17h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém (PA). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará, e com a equipe dos titulares do esporte da Rádio Super Marajoara AM 1130.

O Paysandu perdeu o acesso a série B após ser derrotado pelo ABC por 1 a 0 no último sábado (17) em Natal (RN). Para os bicolores restou apenas cumprir tabela na terceirona. Após essa partida, o time bicolor vai ficar um bom período sem partidas oficiais.

Já o seu adversário, o Vitória precisa vencer o Paysandu fora de casa, mesmo empatando, isso não será o suficiente para conseguir o acesso, já que o Figueirense encara o ABC em casa.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: A Província do Pará