O Paysandu vai encarar neste domingo (22) o Volta Redonda pelo Brasileirão da Série C, o objetivo dos bicolores para partida de logo mais, é tentar retornar pelo menos ao G8 da competição. A partida será pela sétima rodada da competição, e ocorrera no Estádio da Curuzu, a partir das 19h.

O Paysandu saiu da zona de classificação após perder para o São José-RS por 2 a 0, já o seu adversário venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 1 e está na quarta colocação.

A equipe dos bicolores vai contar com o retorno de José Aldo que estava suspenso na ultima rodada e não pode participar do confronto. O meia Serginho também está de volta, a equipe vai contar com duas novidades na lista de relacionados sendo eles o volante Gabriel Davis e o atacante Pipico, atleta recém contratado.

A partida será transmitida ao vivo pela Equipe da Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, e reportagem de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira