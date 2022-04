PAYSANDU X YPIRANGA | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 30.04.2022

Neste último sábado (30) de abril, o Paysandu entra em campo para disputar a quarta rodada da Série C do Brasileiro. Seu adversário é o Ypiranga e a partida será na Arena Verde, em Paragominas ás 17h.

O Paysandu vem atuando bem no campeonato, já que até agora o time tem apenas dois empates e uma vitória. A partida de logo mais é a última da punição da perda de mando de campo imposta pelo STJD, devido a invasão de torcedores no Gramado do Estádio da Curuzu, no jogo contra o Ituano-SP, pela quarta rodada do quadrangular na Série C de 2021.

Seu adversário Ypiranga vem somando quatro pontos até agora no campeonato, teve uma estreia nada animadora já que perdeu para o Aparecidense, na rodada posterior ficou no zero a zero com o Confiança, na ultima rodada venceu o Vitória por 2 a 1.

A partida terá transmissão ao vivo pela equipe da Super Marajoara AM1130, e também na TV pelo canal 50, com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira