PC apreende 300 pés de maconha em Novo Progresso, região do sudoeste do Pará

A operação, nesta quarta-feira (27), em Novo Progresso, prendeu 10 pessoas e apreendeu cerca de 300 pés de maconha e mais meio quilo de maconha já prensada. A ação foi da Superintendência Regional do Tapajós da Polícia Cilvil, que informou que seguirá em campo nos próximos dias. Com informações do site Giro Portal.

Novo Progresso fica a 326.81 km de distância de Itaituba, isto é, aproximadamente, 396 km por estrada. Entre um município e outro na região do sudoeste do Pará, são cerca de oito horas de distância.

De acordo com o delegado de Polícia Civil, de Itaituba, Marcelo Diniz, por determinação da superintendência, policiais foram para Novo Progresso investigar possíveis pontos de venda de entorpecentes e armas.

A iniciativa ocorreu em razão de registro grande número de homicídios e latrocínios no território de Novo Progresso. O delegado, Marcelo Dinizo, informou que em setembro passado, uma equipe da polícia civil esteve em Novo Progresso, e durante 15 dias fez o levantamento de possíveis pontos de comercialização de entorpecentes e, nesta quarta-feira (27), deflagraram a operação “Ordem e Progresso”.

“Ainda estamos fazendo levantamento da quantidade de entorpecente apreendido, foram aproximadamente 300 pés de maconha, meio quilo de maconha em uma chácara, e do que foi deflagrado hoje nós ainda não fizemos o levantamento”, finalizou o delegado.

Fonte Amazonia O Liberal