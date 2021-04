PC cumpre mandado de prisão contra acusado de homicídio qualificado, em Outeiro

A Polícia Civil cumpriu, na tarde deste domingo (18), mandado de prisão contra Glalber Azevedo da Vera Cruz, de 27 anos, conhecido como “Novato”, no distrito de Outeiro, em Belém. Ele é acusado de homicídio qualificado e, segundo as investigações, seria membro de uma facção criminosa que atua no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense.

No início da tarde de domingo, policiais civis receberam uma denúncia informando que Glalber, contra quem havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Tauá, estaria escondido em uma residência localizada no distrito de Mosqueiro, em Belém.

Uma equipe foi enviada ao local, e lá foi informada de que ele havia saído há poucas horas, de barco, para Outeiro, onde estaria acontecendo o aniversário do filho de sua companheira. Imediatamente, equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), foram até o endereço.

No local, os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão contra Glalber. A PC informou que as investigações desenvolvidas com o apoio do NIP apontaram que o acusado acuparia, ainda, a função de “torre” em uma organização criminosa de Santo Antônio do Tauá. Ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada