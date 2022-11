PC cumpre mandados contra os crimes tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Equipes da Polícia Civil do Pará deram cumprimento, na manhã desta sexta-feira (11), a mandados de busca e apreensão domiciliar contra pessoas investigadas na prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação fez parte da operação “Pecúnia Non Olet”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco, com apoio de policiais civis de diversos estados da federação.

No Pará, a ação ocorreu nos municípios de Belém, Santa Maria do Pará, Paragominas e Tomé-Açu. O trabalho contou com a participação de agentes da Divisão de Homicídios (DH) no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão.

A ação da polícia judiciária pernambucana é um desdobramento da “Operação Farinha”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará no ano de 2021. Na ocasião, a PCPA desarticulou financeiramente e logisticamente uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes no estado do Pará.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes da Polícia Civil do Pará apreenderam diversos objetos e documentos que servirão de elemento de informação para a investigação. Também foi apreendido, em Belém, um veículo.

No município de Tomé-Açu, os agentes localizaram um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .36, além de diversas munições de variados calibres. Na ocasião, o responsável pelas armas não possuía autorização legal para tê-las, razão pela qual foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Após os devidos procedimentos, todos os objetos apreendidos serão encaminhados à Polícia Civil do Estado de Pernambuco para serem inseridos na investigação do caso.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PCPA