PC cumpre mandados de prisão contra associação criminosa envolvida com falsas agências lotéricas na RMB

A Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Civil do Ceará, cumpriu na manhã desta sexta-feira ( 1°), em Beberibe, no Ceará, mandados de prisão contra dois homens acusados de serem integrantes da associação criminosa que montou falsas casas lotéricas nos municípios de Belém e Ananindeua, no Pará. Um total de 11 integrantes já foram capturados em mais uma ação da PC-PA com apoio da PC-CE. Os homens já se encontravam presos e recolhidos em presídios cearense, em decorrência de prisão em flagrante que ocorreu no dia 11 de setembro, diante da terceira fase da Operação Foco.

Nesta fase 4 da “Operação Foco”, a PC-PA e a PC-CE realizaram busca e apreensão em um escritório advocatício e também em residências. A PC-PA já contabiliza 10 mandados de buscas e apreensões cumpridos. Nas operações anteriores, a PC-PA já havia apreendido equipamentos eletrônicos e de som, computadores, máquinas de impressão e máquinas para a produção de cartões. Parte dos aparelhos pertencem as vítimas que trabalhavam, sem saber, para o grupo nas agentes montadas de forma ilegal no Pará.

Segundo o delegado Fernando Marcolino, titular da DEOF, foram coletados depoimentos de testemunhas e vítimas, que procuraram a Polícia Civil para denunciar o fato.

“Diante das investigações, conseguimos identificar, inicialmente, oito pessoas, que são apontadas como autoras do golpe, e depois o restante. Os dois homens que foram presos hoje são lideranças, sendo já haviam praticado ato semelhante em outras cidades dos estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará. Só no Pará o prejuízo chega a R$ 500 mil reais” afirmou o delegado da DEOF.

Operação Foco

A “Operação Foco”, que investiga a fraude, foi deflagrada no dia 2 de setembro, nas cidades de Fortaleza, Horizonte e Beberibe, no estado do Ceará. Nesta data cinco pessoas foram presas pelos crimes de dano qualificado, apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), que é ligada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), e teve apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará. Um total de 40 policiais civis participaram do cumprimento dos mandados de prisão, busca e apreensão.

As investigações começaram após a Polícia Civil identificar que dois espaços comerciais foram abertos de forma irregular, nos municípios de Belém e Ananindeua. Os locais, que se assemelhavam a casas lotéricas, recebiam pagamento de boletos, mas os valores não eram compensados nos destinatários. Os espaços onde os golpes eram aplicados fecharam poucos dias após o início do funcionamento. Cerca de 50 pessoas foram vítimas da associação criminosa.

O delegado-geral da Polícia Civil, delegado Walter Resende, determinou a celeridade nas investigações: “A Polícia Civil do Pará não mede esforços para fazer justiça, trazendo a garantia dos direitos da população, em mais uma ação com resposta rápida da instituição à sociedade”, enfatizou Resende.

As investigações continuam para saber o destino dos valores e a real finalidade. Os presos serão trazidos para o Pará, onde ficarão à disposição da Justiça.

Por Rodrigo Reis (PC)

Fonte: Agência Pará