PC deflagra operação contra crime organizado e tráfico de drogas em Tailândia

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta quarta-feira (28), a operação “Ragnarok”, com o objetivo de combater o crime organizado e o tráfico de drogas no município de Tailândia, região nordeste do Estado. Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante por envolvimento nos crimes.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, as equipes policiais apreenderam seis armas de fogo, aparelhos celulares, valores de dinheiro em espécie, uma balança de precisão, além de uma grande quantidade de substâncias entorpecentes. Todo o material foi apreendido e será incluído no inquérito instaurado para apurar os crimes.

Após as prisões, os indivíduos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos cabíveis, e posteriormente, ao sistema prisional, onde vão ficar à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação