PC deflagra operação para investigar crimes de fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa

A Diretoria Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Pará (Decor), por meio da Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro, deflagrou, nesta quarta-feira (14), a operação denominada “Fênix”. A ação ocorreu nos municípios de Belém e Ananindeua e teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão referentes a investigações de crimes de fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela vara judicial da comarca de Ananindeua. As investigações apontam que uma associação criminosa composta por diversas pessoas, incluindo agentes públicos, teria movimentado, até o momento, mais de R$ 30 milhões por por meio de empresas fantasmas, localizadas nos municípios de Belém e Ananindeua.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e computadores. O material será periciado e analisado como parte do inquérito que investiga o caso. Em uma das residências de um dos alvos da operação, os agentes também localizaram diversas munições de armas de fogo. Diante do crime de posse para o armazenamento de munições, um homem foi autuado em flagrante. O mesmo foi encaminhado à unidade policial para as medidas cabíveis. O procedimento flagrancial foi encaminhado ao Poder Judiciário para providências posteriores.

A operação contou com a participação de 35 policiais civis lotados na Decor e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). As investigações prosseguem a fim de apurar os crimes e identificar as pessoas envolvidas no esquema criminoso.

