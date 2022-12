PC do Pará prende três pessoas investigadas por crimes extorsão, roubo e tráfico de drogas

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta quinta-feira (1º), a operação “Octopus” com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão contra pessoas investigadas pela prática de crimes como extorsão, roubo e tráfico de drogas.

A ação policial ocorreu de forma simultânea na cidade de Fortaleza, no Ceará, e no Distrito de Icoaraci, em Belém, e contou com a participação de policiais civis das divisões de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Homicídios (DH), Narcóticos (Denarc), além do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Durante a operação, três pessoas foram presas. As investigações apontam que elas têm envolvimentos com facções criminosas que atuam no Pará. Um dos indivíduos presos, identificado como Rômulo Cezar Pinheiro dos Santos, também é investigado por envolvimento em crimes de atentados contra agentes de segurança pública.

As equipes policiais também apreenderam, durante o cumprimento dos mandados, diversos objetos, como aparelhos eletrônicos, joias e uma arma de fogo modelo pistola calibre .380. Todo o material apreendido será periciado e analisado como parte do inquérito policial que apura o caso.

As diligências vão prosseguir com o objetivo de localizar e prender outros membros da organização criminosa investigada.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PCPA