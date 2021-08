PC-PA faz operação no Tapanã contra crime de divulgação de fotos intimas

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Combate a Crimes contra grupos vulneráveis praticados por meios cibernéticos (DCCV), deflagrou na manhã desta sexta-feira (20) no bairro do Tapanã em Belém mandados judiciais de busca e apreensão e quebra de Sigilo Telemático.

As investigações apuraram crimes de divulgações de fotos íntimas por meios virtuais praticados contra mulheres. No decorrer das buscas foram apreendidos aparelhos eletrônicos, os quais serão encaminhados à perícia.

Essa ação da Polícia Civil faz parte da “Operação Exposed” que investiga denúncias de crimes sexuais utilizados a partir de mídias digitais.

Denúncia

Qualquer denúncia de vítimas de casos similares e outros podem ser feitas pelos números 181 e 98115-9181 (mensagens via whatsApp). Além da modalidade presencial na Divisão Especializada, que fica localizada na Delegacia Geral de Polícia Civil, na Avenida Governador Magalhães Barata, 209, no bairro de Nazaré, em Belém.

Foto: Policia Civil Pa