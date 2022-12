PC prende 7 pessoas em operação contra o tráfico de drogas em Ipixuna do Pará

A Diretoria de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta terça-feira (13), a operação “Desmonte”, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão preventiva expedidos contra pessoas investigadas pelos crimes de tráfico de drogas. A ação ocorreu no município de Ipixuna do Pará, na região nordeste do estado.

As diligências policiais começaram no início da manhã e contaram com a participação de agentes da Superintendência Regional do Capim (7ª RISP). Ao todo, sete pessoas foram presas, sendo uma por cumprimento de mandado de prisão e outras seis presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

A ação também resultou na apreensão de moedas e cédulas de dinheiro, além de porções de variados tipos de entorpecentes, aparelhos celulares, armas de fogo e munições.

Os presos durante a ação foram levados à unidade policial e, após os procedimentos necessários, encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. As investigações e buscas prosseguem a fim de localizar outras pessoas envolvidas nos crimes.

