PC prende responsável por disparo de arma em avenida central de Belém neste sábado (07)

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu neste sábado (07) o homem apontado como o responsável por disparar uma arma de fogo durante uma briga generalizada envolvendo integrantes de torcidas organizadas, pouco tempo após a passagem da Moto Romaria pela Avenida Nazaré, em Belém, neste sábado (07).

“Logo após o ocorrido, nossas equipes de reforço do policiamento, através dos agentes ligados à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), agiram de forma célere e conseguiram localizar e prender o responsável pelo disparo. O trabalho eficaz da PCPA, juntamente com os demais órgãos da segurança pública, mais uma vez, dá uma resposta à sociedade para que esse tipo de delito não fique impune”, afirmou o delegado-geral, Walter Resende.

Entenda o caso – O crime aconteceu logo após o fim da Moto Romaria, momento em que um grupo de torcedores rivais entrou em confronto na avenida Nazaré, no centro de Belém. Um homem estava armado e atirou em meio à via.

Os agentes da segurança pública que estavam próximos ao local dispersaram o grupo e apresentaram o primeiro suspeito pelo envolvimento na Seccional de São Brás, no meio da tarde.

A segunda prisão aconteceu na noite deste sábado. O outro envolvido foi localizado no bairro Guajará, em Ananindeua. Uma motocicleta foi apreendida.

“Juntamente com as outras forças de segurança pública, nós pretendemos identificar todos os envolvidos nesse ato lamentável que aconteceu durante uma das principais procissões do Círio de Nazaré para que fatos como este não aconteçam”, destacou o delegado Daniel Castro, titular da DPM.

As investigações continuam para apreender a arma usada no crime, além de identificar, localizar e prender os demais envolvidos no caso.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará