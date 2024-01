PC prende segundo envolvido em um triplo homicídio ocorrido em Santarém

Nesta sexta-feira (19), a Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de prisão do segundo envolvido em triplo homicídio ocorrido em Santarém, no dia 28 de dezembro de 2023. A ação policial aconteceu no município de Magalhães Barata e foi executada por meio dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, Capanema e Santarém, juntamente com a Delegacia de Homicídios (DH) de Castanhal e Delegacia de Magalhães Barata.

O crime aconteceu no Bairro Caranazal, em Santarém, e vitimou cinco pessoas de uma mesma família. Três evoluíram à óbito e duas, após passarem por procedimentos cirúrgicos, permanecem internadas no hospital. Durante a ação criminosa, o sujeito preso, na companhia de outro indivíduo, invadiu uma residência e rendeu cerca de 20 pessoas.

Após o levantamento de informações, o investigado foi localizado no município de Magalhães Barata e capturado pelos agentes. Ele foi conduzido até a unidade policial para cumprir os procedimentos de praxe e agora, segue detido e à disposição do Poder Judiciário.

Sobre a operação, Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará, afirma que “a ação foi coordenada e meticulosamente planejada, refletindo o compromisso das forças de segurança em garantir a justiça e proteger a comunidade.”

O diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob, também conta que este episódio “foi mais um que refletiu a união de esforços e a colaboração efetiva entre as agências de segurança que demonstraram o compromisso que a PCPA tem em buscar a justiça e assegurar que crimes hediondos também sejam levados perante a lei”.

Texto: Paula Almeida, sob supervisão de Laís Menezes, Ascom PCPA

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom PCPA