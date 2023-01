PC prende terceiro envolvido em morte de homem encontrado em uma lixeira, em Belém

Equipes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra o terceiro envolvido no homicídio de um homem cujo corpo foi encontrado dentro de uma lixeira, na Av. José Bonifácio, em Belém. A prisão do suspeito ocorreu na última quinta-feira (12), no município de Barcarena..

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (7). O corpo da vítima foi encontrado na Av. José Bonifácio, próximo à feira da 25, no bairro do Marco, em Belém. A vítima estava dentro de uma lixeira, com pés e mãos amarrados, com sinais de grave espancamento.

Imediatamente após tomar conhecimento do fato, as equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para apurar o caso e constataram que o crime havia ocorrido na praça do “Chapéu do Barata”, bairro de São Brás. Após a análise de imagens de câmeras de segurança no trajeto entre a praça e o local onde o corpo foi encontrado, foram identificados três homens que apareciam puxando a lixeira onde estava o cadáver.

Com apoio da Polícia Militar, as equipes localizaram e prenderam, no mesmo dia em que ocorreu o crime, dois envolvidos no caso. Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Divisão de Homicídios para os procedimentos cabíveis, sendo colocados à disposição da Justiça.

As diligências prosseguem para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime, e ainda para identificar a vítima.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PCPA