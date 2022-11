PC realiza operação para investigar a venda ilegal de vagas em filas de agências bancárias, em Barcarena

A Diretoria de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do distrito de Vila dos Cabanos, em Barcarena, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a operação “A Fila Anda I”, com o objetivo de investigar denúncias contra pessoas que estariam vendendo lugares em filas em frente à agência local da Caixa Econômica Federal.

Após o recebimento de denúncias sobre a situação, os agentes iniciaram a investigação do caso, incluindo a coleta de imagens de câmeras de segurança da agência. A partir de então foi possível levantar informações a respeito dos indivíduos que estariam atuando de forma ilegal no local, prejudicando pessoas que precisavam ter acesso ao serviço bancário e cometendo diversos crimes, como ameaças, injúrias, constrangimento ilegal, além de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

Na ação realizada nesta quarta-feira, os policiais civis se infiltraram na fila e conseguiram identificar dois homens que estariam praticando os crimes. A dupla foi presa em flagrante e conduzida à unidade policial para os devidos procedimentos.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outras pessoas envolvidas no caso.

Fonte: Policia Civil do Pará/Foto: Divulgação/Policia Civil do Pará