PC Siqueira é socorrido por bombeiros após tentar suicídio

O youtuber PC Siqueira precisou ser socorrido por bombeiros após um episódio de mania – uma das fases do transtorno bipolar -, seguido de tentativa de suicídio, na quarta-feira (8). O influenciador está bem e relatou o ocorrido nas redes sociais, nesta quinta (9).

Tudo começou quando Siqueira iniciou uma live no Instagram acusando sua namorada, Maria Watanabe, de ameaçá-lo.

– Ela destruiu meus documentos, picotou tudo. Você quer que eu conto mais? Você vai ameaçar minha vida de novo? Falou que sou esquizofrênico, que as pessoas que me ameaçam não existem… Vou falar tudo – disparou durante a transmissão.

A live foi encerrada sem nenhuma explicação. No dia seguinte, o youtuber voltou às redes sociais para esclarecer o que aconteceu, explicando sobre sua condição mental.

– Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira, e foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo Corpo de Bombeiros e agradeço de coração a gentileza especial do sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura – explicou.

O youtuber também compartilhou que estava sem os remédios há 15 dias e que não queria “espetacularizar o ocorrido”.

– Não vou espetacularizar o ocorrido. Estou com ferimentos leves e logo estarei recuperado e voltarei às atividades normais.

Por meio de stories, o youtuber falou que está recebendo mensagens de ódio.

– As mensagens de ódio que estou recebendo só demonstram a fraqueza de quem as escreve. Eu sobrevivo a tudo, inclusive, vocês todos juntos – escreveu.

BUSQUE AJUDA

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida é uma das instituições que dão apoio emocional e trabalham para prevenir o suicídio. Para pedir ajuda, ligue para o número 188 ou acesse o site.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube PC Siqueira