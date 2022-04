PCD´s recebem atendimento especializado em Marituba

A deficiência é definida pela limitação intelectual, física, visual ou auditiva, ou mais de uma delas (deficiência múltipla), que impõe alguma dificuldade na realização de tarefas.

Marituba conta com unidades especializadas para promover o atendimento e vem oferecendo atendimento humanizado a Pessoas Com Deficiência (PCD´s). Para melhor atendimento, a prefeitura integrou todas as unidades em um só lugar, e sendo composta pela Unidade Municipal de Apoio ao Autista de Marituba (UMAAM), Unidade Municipal de Apoio a Síndrome de Down e Paralisia Cerebral (UMASD/PC), Unidade Municipal de Apoio Profissionalizante Especializada de Marituba (UMAPEM), Unidade Municipal de Apoio a Educação Especial e Inclusiva (UMAEEI) e Unidade Municipal de Apoio a Cegos e Surdos (UMACS).

As cinco Unidades Integradas Especializadas do município fazem parte da Secretaria Municipal de Educação (Semed), oferecendo ambiente amplo e profissionais especializados para o atendimento desses indivíduos. Segundo o site oficial da prefeitura de Marituba, a coordenadora das Unidades Integradas Especializadas, Daniela Alfaia explica que a integração dos serviços passou por grandes melhorias para atender o grupo de PCD´s: “Temos todo um corpo de profissionais capacitado para oferecer um atendimento especializado. Aqui os mesmos recebem atendimento terapêutico com uma equipe multiprofissional composta por: psicólogos, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e psicopedagogos, além de participarem de atividades lúdicas como oficinas de artesanatos e musicoterapia”.

Para que o atendimento seja oferecido nas unidades especializadas é necessário o encaminhamento feito através das Unidades de Saúde pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e as escolas municipais ou de forma espontânea, sendo necessário a xerox dos documentos pessoais, laudo atualizado, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou do Programa Auxílio Brasil, carteira de vacina, receita atualizada e duas fotos 3×4. As famílias que tenham PCDs e que ainda não foram atendidas por uma destas unidades e que possuam laudo médico podem procurar a Unidade Integrada Especializada na rua Eucaliptal, 309, no bairro Decouville. Pelo telefone (91) 982621975, ou pelo e-mail: umaeei21@gmail.com.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Agência Marituba

Foto: Vitor Dagort/Agência Marituba