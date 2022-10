PDT declara apoio a Lula no 2º turno, e Ciro Gomes concorda

O PDT anunciou nesta terça-feira (4), que vai apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)no segundo turno. Ciro Gomes (PDT), que ficou em quarto no primeiro turno e pautou sua campanha em críticas ao petista, seguiu a decisão da legenda, que foi unânime. A informação foi confirmada pelo presidente da legenda, Carlos Lupi, em coletiva de imprensa nesta tarde.

A decisão do PDT foi tomada após uma reunião da Executiva Nacional, que foi realizada de forma semipresencial, com uma parcela do partido na sede nacional da sigla, em Brasília, e outra parte participando por videoconferência. Ciro foi um dos que não esteve na capital federal.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Fernando Bezerra