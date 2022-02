PDT negocia participação de Marina Silva na campanha de Ciro

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede Sustentabilidade) vem sendo sondada pelo PDT para que participe da campanha de Ciro Gomes à Presidência da República. As negociações estão a cargo do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, que tem conversado com Heloísa Helena, porta-voz da Rede.

Aliados do pedetista querem Marina em um posto na estrutura da campanha. Caso ela negue, a intenção é que ao menos ela contribua com propostas para a área de meio ambiente. No ano passado, Marina chegou a ser cotada para ser vice na chapa do ex-governador do Ceará.

Ainda assim, a aproximação entre os dois partidos pode ser limitada. Isto porque atualmente Marina estaria mais inclinada a se candidatar a deputada federal por São Paulo.

– Nós a convidamos para que ela seja candidata a vice-presidente do Ciro Gomes. Ela é uma pessoa que teria qualquer função que quisesse em nossa campanha eleitoral. Mas nós respeitamos a realidade do partido dela, que negocia uma federação – disse à CNN Brasil o presidente nacional do PDT.

Atualmente, a Rede está avaliando a formação de uma federação partidária com o PSOL – que já articula apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador Randolfe Rodrigues já foi oficialmente convidado por Lula para atuar em sua campanha.

Fonte: Pleno News

A informação é da CNN Brasil.