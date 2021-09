Pe. Fábio de Melo diz que Tiago Leifert soube a hora certa de sair de cena

Após anunciar sua saída da TV Globo, Tiago Leifert gerou muitos comentários na web. O Padre Fábio de Melo utilizou o Instagram para comentar a saída do apresentador e afirmou que o comunicador soube a hora de sair de cena.https://ecdn.firstimpression.io/static/html/obd_banner.html

Em um texto longo, o sacerdote foi muito direto com as suas observações. “Tiago Leifert desceu do pódio. Abriu mão de um lugar que é desejado por muitos. Decidiu fechar a cortina com a casa lotada, os ingressos esgotados, as temporadas futuras de sucesso e o reconhecimento do público. Resolveu que quer viver melhor a vida que ninguém vê. Talvez ele esteja noutro estado de evolução. Talvez ele pertença à casta dos que sabem sair de cena, coisa rara, trocando a luz ofuscante da vitrine pela luz delicada da alcova”, começou Fábio.

“Tiago é um contraventor. Tem coragem de revolucionar a própria vida. Motivos não faltam a ele. Deve ter equacionado emoções, estresse, oportunidades, valores, lucros e dividendos. Concluiu que o resultado tem menos encanto que o sorriso dos que o esperam em casa. Às vezes, e quase sempre é assim, o único aplauso que queremos é o das pessoas que amamos”, acrescentou o padre.

Alguns famosos concordaram com o texto do sacerdote, deixando comentários positivos na publicação do padre. “Lindo! Verdadeiro… viva Tiago Leifert e viva Padre Fábio de Melo”, escreveu Angélica. “Que lindo meu amigo! Descer do pódio não é pra qualquer um!”, comentou Solange Almeida. “Perfeito”, afirmou Mariana Rios.

Fonte: Isto É/Foto: Divulgação