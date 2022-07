Peça adaptada do musical de Zeca Baleiro será apresentada em Canaã dos Carajás

Na próxima sexta-feira (29), a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás apresentará duas peças teatrais gratuitas. Uma delas será a adaptação de musical escrito pelo cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro. A programação começa a partir das 19h.

As apresentações são resultado da Oficina de Iniciação Teatral 2022, promovida pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás nas áreas urbana e rural do município. Os participantes do grupo urbano vão encenar a peça “SOS Amazônia! Salve a história das lendas”, mostrando a saga do Curupira e de outros encantados da floresta para que os humanos continuem acreditando nas lendas. O texto é inédito, de autoria dos atores Euton Carlos e Alefi Davi e do ator e diretor da peça, Junior Vaz Kanaí.

Já a segunda encenação será uma adaptação do livro “Quem tem medo de Curupira? ”, escrito por Zeca Baleiro e quarto título da coleção Fora de Cena. A história será apresentada pelo grupo de teatro da zona rural da Casa da Cultura, que contará o que aconteceu com o Saci-pererê, o Curupira e a Mãe-D’água depois que estes decidiram ir para a cidade para recuperar a fama e voltar a fazer parte do imaginário popular. A adaptação do texto e a direção da peça ficarão por conta dos arte-educadores Airton Carvalho e Kelly Vitoria.

Serviço

O quê? Peças teatrais abertas à comunidade.

Quando? 29 de julho, às 19h.

Quem pode participar? Qualquer pessoa que se interesse por teatro.

Onde? Pátio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, que fica na Rua das Esmeraldas, número 141, no Jardim das Palmeiras.

Fonte: Blog Zé Dudu