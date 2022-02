Peças de museus do Pará  integram exposição em São Paulo

A exposição nacional “Raio-que-o-parta: ficções do moderno no Brasil” que vai acontecer em São Paulo (SP) no próximo dia 15 de fevereiro, vai apresentar peças do acervo do Sistema Integrado de Museus e Memórias (SIMM), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), especificamente do Museu do Círio e do Museu do Estado do Pará (MEP).

A direção e a equipe do Museu do Círio liberaram o acesso aos seus inventores e catálogos atualizados, em processo de revisão desde 2019. O acervo é composto por vários artefatos, como ex-votos, ventarolas e brinquedos de miriti, além de documentos arquivísticos (Fichas técnicas, cartazes, programas de festa e fotografias).

Entre as peças selecionadas está um dos mantos mais antigos de Nossa Senhora de Nazaré, e o único da lendária mestra Alexandra, que de acordo com o diretor do Museu do Círio, Anselmo Paes, foi a artesã produtora dos mantos que cobrem a imagem entre 1925 e 1973.

Foto: Mário Quadros / Secult

O Museu do Círio, um dos principais espaços de divulgação cultural e guarda desta memória, atualmente são 31 mantos que fazem parte do acervo. Há mantos tanto de Belém quanto do interior do Pará, e ainda mantos artesanais doados como ex-votos.

Já do Museu do Estado do Pará foram enviadas lâminas do artista de Castanhal Manoel Oliveira Pastana (1888 – 1984), entre elas Terrina Marajoara Motivo: Jaboty da Matta (1928); Móveis Motivo: jaboty da matta (1930); Bandeja Motivo: Caranguejo e cofo e Aparelho p/ café, leite, e chá tucano e assahy (1931).

A exposição reflete as diversas iniciativas modernistas no Brasil além da década de 1920, com obras do final do século XIX e meados do século XX.

O evento é alusivo ao centenário da Semana de Arte Moderna. A exposição pode ser visitada até o dia 24 de maio, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo (SP).

Foto: Rodolfo Cerveira / Divulgação