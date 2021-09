Pedido de aumento do preço da passagem de ônibus supera a inflação

O pedido de reajuste do preço da passagem de ônibus na capital paraense é da ordem de 35,28%, bem acima, portanto, da inflação estimada em torno de 14,00% para o período de Junho/2019 (base do ultimo reajuste) até o mês de Agosto/2021. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O Sindicato das Empresas de Transporte Público – Setransbel deu entrada nesta semana na Semob/PMB com Planilha Técnica solicitando o reajuste no valor da tarifa de ônibus urbano em Belém. A proposta do sindicato eleva o valor da passagem atual de R$ 3,60 para R$ 4,87.

O Dieese/PA fez uma simulação sobre os impactos no bolso dos assalariados paraenses com o valor atual da tarifa de ônibus na Grande Belém a R$ 3,60 e também com a nova proposta encaminhada pelo à prefeitura.



Com o valor atual de R$ 3,60 (em vigor desde 05/06/2019), o gasto mensal chega a R$ 172,80 (para quem pega duas conduções diárias e não tem vale-transporte). O impacto do gasto com passagem de ônibus em relação ao atual salário mínimo (R$ 1.100,00) é de 15,71%.



No caso da atual tarifa de R$ 3,60, se fosse reajustada tomando como base apenas e tão somente a inflação (estimada pelo Dieese/PA em torno de 14,00% desde o último aumento da tarifa em Junho/2019 até Agosto/2021), o valor resultante ficaria bem abaixo do valor proposto pelo Setransbel.

Caso a proposta do Setransbel de elevar a atual tarifa de R$ 3,60 para R$ 4,87 com um reajuste de 35,28% seja aceita, o impacto no final de cada mês para quem apanha duas conduções diárias (e não tem vale transporte) em relação ao salário mínimo, passaria dos atuais 15,71% (com o mínimo de R$ 1.100,00) para 21,25%. Já o gasto mensal pularia dos atuais R$ 172,80 para R$ 233,76.



Na prática, a solicitação do Setransbel está bem superior à inflação e também do poder aquisitivo da população usuária em potencial do Transporte Urbano na Grande Belém, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.



O valor da Tarifa de Ônibus Urbano de Belém continua entre os mais baixos entre as Capitais Brasileiras, do outro lado o sistema precisa de melhoras urgentes. A saída passa pelo subsidio por parte do Município e do Estado ao Setor de Transporte como já existe em outras Capitais, e também pelo equilíbrio financeiro do sistema, mas não da forma encontrada até agora, onde a tarifa é o principal carro chefe, sem levar em consideração o Sistema de Transporte como um todo. É verdade que o Setor passa hoje por dificuldades em função principalmente da queda no número de usuários nos coletivos devido a uma serie de fatores, entre os quais, o surgimento de novas modalidades de transportes (aplicativos, vans etc.), desemprego e queda nos salários.