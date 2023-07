Pedido de impeachment contra Barroso tem 87 assinaturas

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara, divulgou, nesta segunda-feira (17), a lista atualizada com as assinaturas do pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. No total, 77 deputados e 10 senadores apoiaram o documento.

Segundo Jordy, o pedido pela destituição do magistrado será protocolado nesta quarta-feira (17).

– Caso seu parlamentar não esteja na lista, peça a ele que assine. Precisamos restabelecer a harmonia e independência entre os poderes – escreveu Jordy nas redes sociais.

Confira a lista completa dos congressistas que apoiaram o documento nas imagens abaixo:

A solicitação ocorre após Barroso declarar, em evento da União Nacional dos Estudantes (UNE) na última semana, que participou da “derrota do bolsonarismo”. A polêmica ocorreu após o ministro ser vaiado, no evento, por parte dos estudantes ligados a profissionais da área de enfermagem.

– Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas – disparou Barroso na ocasião.

A fala gerou repercussão negativa até mesmo entre os colegas de Barroso no STF devido ao teor político e falta de neutralidade

Fonte: Pleno News/ Foto: Carlos Moura/SCO/STF