Pedido de merenda

É comum esses trabalhadores pedirem, nas ruas onde trabalham, por ajuda financeira ou de alimentos, já que afirmam ganhar muito pouco de salários. Muitas pessoas servem alimentos que eles consomem lá mesmo no local onde estão laborando, no horário de intervalo. Só que, no caso, do pessoal que estava na Centenário, a coisa acabou fazendo todos passarem mal. Felizmente, receberam rápido atendimento médico e todos estão bem.