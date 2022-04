Pedido de urgência do Projeto de Lei de fake news é rejeitado

Nesta quarta-feira (6), foi rejeitado na Câmara dos Deputados o requerimento de urgência do Projeto de Lei de fake news. A informação foi divulgada pelo deputado federal Filipe Barros.

– Requerimento de urgência do projeto de “lei de fake news” acaba de ser rejeitado – destacou o parlamentar, no Twitter.

O pedido foi rejeitado por 249 votos a favor e 207 contrários. Eram necessários 257 votos para aprovar e levar a proposta diretamente ao plenário.

Com o resultado da votação, a maior parte dos deputados optou pela tramitação mais longa do texto, com análise por outras comissões.

Fonte: Pleno News