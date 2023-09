Pedreira despacha Botafogo e garante presença na final da Copa Mauro Freitas

O Pedreira, do bairro do mesmo nome, venceu o Botafogo, do Atalaia, por 2 a 1, e garantiu presença na final da 1ª Copa de Futebol Feminino ‘Mauro Freitas’, disputada no campo da ARG3 [Azulão], Marambaia. O time pedreirense fica no aguardo do vencedor entre Grande Família e Castanheira que jogam nesta sexta-feira, 29, às 20h, na Arena Azulão, para a decisão da copa.

O embate entre Pedreira e Botafogo foi eletrizante do começo ao fim do duelo. O Pedreira, mesmo pressionado pelo maior volume de jogo das botafoguenses, abriu o placar com o gol marcado por Joice, numa cobrança de falta bem batida.

ENTUSIASMO

No segundo tempo, impulsionado pelos torcedores botafoguenses, a maioria na Arena Azulão, o Botafogo empatou com Camila. Foi um barulho tremendo.

O jogo tomou o rumo das emoções com ataques de ambos os lados. Aí, numa vacilada da zaga do ‘Bota”, Tainá não perdoou, mandou ver, colocando o Pedreira na frente do placar outra vez.

O Botafogo partiu para o ‘abafa’, encurralou o adversário, mas o gol não saiu. A festa foi toda pedreirense. O jogo teve arbitragem de Joelson Nazareno Cardoso, do quadro de árbitros da FPF.

“Graça a Deus, deu tudo certo. O nosso time é de futsal, então, migramos para o futebol de campo para as meninas continuarem jogando bola. Somos uma família, cada menina dá sua coleta para as despesas. Assim, vamos em frente. O favoritismo total era do Botafogo, mas nossa garra e vontade de vencer prevaleceu em campo. Vamos com humildade para decidir o título da copa”, disse Alexandre Xavier, 31 anos, técnico da equipe do Pedreira.

De acordo com Mauro Freitas, patrono da copa, o time campeão, além do troféu, vai receber prêmio em dinheiro. A grande final está marcada para o dia 15 de outubro.

Mauro, desportista desde sua juventude, apoia várias competições amadoras na Região Metropolitana de Belém [RMB]. Domingo (1) estará em Cotijuba para prestigiar a final do campeonato de futebol da ilha que também leva seu nome.

A coordenação da Copa de Futebol Feminino ‘Mauro Freitas’ tem comando de Paulo Ricardo Raiol Pinheiro [Tuca], atual presidente da ARG3, que conta com a colaboração de Domar, Edson, vice-presidente, e do tesoureiro Carlos. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação