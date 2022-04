Pedreiro cai de telhado de escola e morre na cidade de Limoeiro do Ajuru

O pedreiro, identificado como Cleber do Socorro da Cruz Pantoja, 35 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (25), depois de cair do telhado de uma escola estadual, em construção, na cidade de Limoeiro do Ajuru.

De acordo com informações locais, a vítima morreu ainda no local do acidente, ocorrido por volta de 8h15, mas até às 12h40, o corpo ainda se encontrava no local. A vítima fazia reparos no teto da escola, mas caiu. Uma parte do telhado teria se rompido e provocado a queda. Cleber Pantoja despencou na parte interna do salão do estabelecimento. O funcionário estava usando os EPIs na hora do acidente.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML), localizada na cidade de Abaetetuba, não pode remover o corpo devido ao isolamento de Limoeiro do Ajuru. Familiares do jovem ficaram revoltados e registraram um boletim de ocorrência sobre a demora para remoção do cadáver. A Secretaria Executiva de Educação e a empresa responsável pela obra não se manifestaram sobre o acidente fatal.

Fonte: Portal Debate, com Diário de Cametá